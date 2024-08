Były szef Google'a pojechał po Microsofcie. Poszło o AI. "Najgłupsza strategia"

Microsoft co prawda jest znany ze swoich znakomitych autorskich technologii SI, ale wspomniana generatywna inteligencja - GenAI – nie jest technologią tej firmy. Nawet nie jest jej właścicielem. Duże Modele GPT i DALL-E to wynalazki firmy OpenAI. To, co Microsoft dokonał, to umiejętne rozpoznanie potencjału tej technologii. A także umiejętne jej połączenie z rozwiązaniami IT będącymi w jego ofercie.