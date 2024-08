To była jedna z największych tajemnic astronomii. Naukowcy rozwiązali zagadkę sygnału Wow

Początkowo wielu naukowców spekulowało, że sygnał Wow! mógł być przekazem od zaawansowanej cywilizacji pozaziemskiej. Był to przecież sygnał o częstotliwości 1420 megaherców, odpowiadającej linii emisyjnej atomów wodoru - najbardziej powszechnego pierwiastka we wszechświecie, co czyniło go idealnym kandydatem na świadome przesłanie.