Wzięli opaskę sportową i wyjęli ekran. Mówią, że ten gadżet będzie pamiętał za ciebie

W tych aspektach widać podobieństwo w projekcie NotePin’a. Jak się już inspirować, to od najlepszych. Niemniej jednak w zakresie funkcji, kapsułka firmy Plaud to zupełnie inna bajka. Urządzenie ma przede wszystkim zapisywać, to co się dzieje wokół nas. W środku kapsułki nie siedzi miniaturowy gnom wolontariusz, a szereg mikrofonów, które zbierają dźwięki z otoczenia - z kolei algorytmy zapisują to, o czym mówimy.