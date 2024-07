Masz iPhone'a, dostaniesz więcej niż androidowcy. Apple ma sprytny plan

W ubiegłym miesiącu Apple oficjalnie ogłosił wprowadzenie do iOS 18 usługi Apple Intelligence. Prezentacja podczas WWDC 2024 nie tylko dostarczyła informacji na temat tego jak będzie działać nowa technologia, ale także położyła kres plotkom - generatywną sztuczną inteligencję na urządzenia Apple dostarczy OpenAI.



Jednocześnie przedstawiciele Apple potwierdzili, że drzwi dla Google'a nie są zamknięte i koncern z Cupertino chce umożliwić użytkownikom "używanie preferowanego przez nich modelu". Choć wypowiedź z WWDC była rozmyta, to w internecie pojawiły się pierwsze informacje co do planów, jakie Apple ma wobec konkurencji OpenAI.