Apple wymyślił czatbota już w 1987 roku. Oto film, na którym go pokazał

Macintosh przyszłej generacji, który powinien pojawić się na początku XXI wieku, mógłby być wspaniałą fantastyczną maszyną zwaną Nawigatorem Wiedzy, odkrywcą światów, narzędziem równie ożywczym jak prasa drukarska. Użytkownicy indywidualni mogliby używać go do poruszania się po bibliotekach, muzeach, bazach danych lub archiwach instytucjonalnych. Narzędzie to nie tylko zaprowadziłoby użytkownika do drzwi tych wielkich zasobów, jak robią to obecnie zaawansowane komputery; zaprosiłoby go w głąb ich tajemnic, interpretując i wyjaśniając - przekształcając ogromne ilości informacji w spersonalizowaną i zrozumiałą wiedzę.