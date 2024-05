Google powiedział, dlaczego polecał klej do pizzy. Tym tłumaczeniem odstrzelił sobie stopę

Sytuacja nie uderzałaby tak bardzo gdyby nie fakt, że AI Overview pokazują się na górze strony. Każdy ekspert SEO, każdy projektant UI i UX, ale i przeciętny użytkownik powie, że pierwszy wynik wyszukiwania Google jest tym najważniejszym. Sam Google miał tego świadomość, a mimo to wrzucił funkcję na sam szczyt listy wyników. Oczywiście przy każdym skrócie najważniejszych informacji generowanym przez AI były magiczne karty wyjścia z więzienia "Dowiedz się więcej" i "To eksperyment", które jednak są bezwartościowe wobec deklaracji samego koncernu, który wiedział o słabych punktach AI Overview i mimo to po prostu wrzucił go do Search Labs jakby był jedynie Google doodlem inspirowanym Minecraftem.