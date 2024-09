Word ma nową funkcję. Natychmiast ją wyłączam, tobie radzę to samo

Jestem klientem Microsoftu, który wierzy w zapewnienia firmy o bezpieczeństwie. Dała swoją polityką i wieloletnią historią dostateczne świadectwo, by powierzyć jej opiekę nad moimi danymi. Tym niemniej nie ma mojej zgody na to, by informacje z mojego komputera bez mojej kontroli płynęły do chmury. Nawet jeśli jest to tak zaszyfrowane, że my w Microsofcie sami tego nie odczytamy.