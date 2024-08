Jest problem z zakazem smartfonów w szkołach. Rzeczniczka Praw Dziecka mówi, co z nim nie tak

Zakazy smartfonów szkołach obecnie nie mają charakteru ogólnopolskiego. Obecnie działa to w taki sposób, że poszczególne szkoły mogą, lecz wcale nie muszą, wprowadzać zakazy. Sam w latach 2015 – 2018 uczęszczałem do gimnazjum, w którym obowiązywał zakaz korzystania ze smartfonów na terenie szkoły. Wcześniej w tym roku informowaliśmy, że podobny zakaz zastosowała Szkoła Podstawowa numer 113 we Wrocławiu.