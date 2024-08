Polska ma patent na przełomowy sposób szyfrowania. To nowa jakość w zabezpieczeniach

Polacy naukowcy jako pierwsi na świecie wykorzystali tzw. efekt motyla (teoria chaosu) do rozwiązań typu PUF. Efekt motyla opisuję sytuację, w której zachodzące zmiany są zbyt złożone, aby móc je przewidywać. Z kolei PUF (ang. physically unclonable functions) to unikalne, niemożliwe do skopiowania cechy fizyczne urządzeń elektronicznych, które mogą służyć jako silny mechanizm potwierdzania ich autentyczności.