Mówią, że nic go nie złamie. Ten komunikator ma być odporny na komputery kwantowe

To jednak się zmieni w momencie, gdy ludzkość ujarzmi potencjał komputerów kwantowych. Na dziś rzeczone komputery są wynalazkami na bardzo wczesnym etapie rozwoju i, nie licząc badań nad nimi samymi, ich użyteczność jest w najlepszym razie ograniczona. Można jednak zakładać, że to w przewidywalnej przyszłości się zmieni, a tego rodzaju komputery są niezwykle skuteczne w łamaniu szyfrowania. To, co klasycznemu komputerowi w kryptografii zajmuje długie lata, dla komputera kwantowego bywa bardzo prostą operacją.