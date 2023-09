Tak oszuści polowali na Polaków w wakacje. Zatrważające dane

Mniej, więc nie ma się czego obawiać? Nie do końca. Tutaj przestępcy wykorzystywali fałszywe reklamy, więc jak pisze CERT Orange Polska choć "udział procentowy był mniejszy, docierały do większego grona potencjalnych ofiar". Potwierdzają to zresztą dane CSIRT KNF, z których wynika, że reklam obiecujących szybki i łatwy zarobek jest mnóstwo – tylko w sierpniu zgłoszono 1031 fałszywych reklam i 2007 niebezpiecznych domen związanych z tym oszustwem.