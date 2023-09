Oszuści podszywają się pod urząd. Pobierasz załącznik i masz wirusa

Na łamach Spider’s Web często opisujemy coraz to kolejne sposoby działań oszustów. Jak większość metod jest banalnie prosta do rozpoznania i skierowana do mas - przykładowo, w której podszywają się pod znane banki, firmy kurierskie czy dostawców prądu, to raz na jakiś czas zdarzą się bardziej skomplikowane metody.



Niedawno opisałem przypadek kampanii, w której podszywano się pod Urząd Patentowy - tym razem przestępcy podszywają się pod kolejny urząd państwowy.