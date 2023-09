Co to jest SIM swapping? (Nie)oczywista metoda oszustów może cię pozbawić wszystkiego

SIM swapping to metoda cyberprzestępców polegająca na wyrobieniu duplikatu karty SIM u operatora. Metoda jest równie prosta co niebezpieczna, bowiem wraz z wyrobieniem i wydaniem abonentowi duplikatu karty SIM, operator wyłącza oryginalną kartę SIM. W scenariuszu wydania duplikatu osobie nieuprawnionej prowadzi to do sytuacji, w której przejmuje ona całkowitą kontrolę nad numerem telefonu ofiary - a więc i pełny dostęp do wszystkich usług zabezpieczonych weryfikacją dwuskładnikową. Począwszy od banków, poprzez konta na portalach społecznościowych, sprzedażowych czy innych serwisach społecznościowych, a kończąc na możliwości zakładania w imieniu ofiary kont w różnych usługach czy po prostu możliwości odbierania za nią telefonów i SMSów.