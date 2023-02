Jak włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe? Twój Twitter, Facebook i Google muszą być bezpieczne

Uwierzytelnianie SMS będzie tylko dla abonentów Twitter Blue. Jeżeli ktoś nie zapłaci, albo zostanie bez dodatkowego zabezpieczenia, albo będzie musiał postawić na inne narzędzie autoryzacji. I zdaniem całkiem sporej grupy specjalistów od bezpieczeństwa w sieci, nie jest to aż tak zła wiadomość.



W dwuetapowej weryfikacji chodzi o to, aby logować się do serwisu nie tylko hasłem. Dziś powinien to być dla nas standard, który chroni konto przed ewentualnym wyciekiem danych. Nawet gdy cyberprzestępcy wykradną kombinację, to nie zalogują się bez kodu SMS (co Twitter chce wyłączyć) albo innej metody weryfikacji.