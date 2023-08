To już przesada. Oszuści podszywają się pod Urząd Patentowy i wyłudzają pieniądze

Co jednak nie wskazuje na próbę oszustwa, to wygląd samego dokumentu oraz co najciekawsze dane. W decyzjach przestępcy zawierają prawdziwe dane dotyczące zgłaszanych znaków towarowych. Niemniej jednak Urząd Patentowy ma jeden rachunek, który jest prowadzony w Narodowym Banku Polskim i jeśli w wiadomości znajduje się inny numer (niezależnie czy należy do rachunku z Polski, czy z innego kraju), to znaczy, że mamy do czynienia z oszustwem.