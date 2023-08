Nie zauważysz jednej litery, będą kłopoty. Oszuści podszywają się pod Netfliksa

Takie niby dobre zabiegi potrafią być niezwykle groźne z socjotechnicznego punktu widzenia. Dobrze opisał to mój redakcyjny kolega. Wystarczyło, że oszust podał jego imię, by poczuł się niekomfortowo. W tym przypadku trafił na świadomą zagrożenia osobę, ale to pokazuje, jak teoretycznie łatwo wzbudzić w kimś zaufanie.