Zadzwonił oszust i zburzył mój spokój. Znał nawet moje imię

"Powszechnym błędnym przekonaniem na temat cyberprzestępców jest to, że używają oni wyłącznie wysoce zaawansowanych narzędzi i technik do włamywania się do komputerów lub kont użytkowników" - czytamy w rozsyłanym przez CERT tekście "Security Awareness" autorstwa Instytutu SANS. Najsłabszym ogniwem nie jest więc nasz sprzęt, ale my sami i nasza łatwowierność.