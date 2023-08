Tym razem nie dzwonią. Oszuści podszywają się pod duży bank i używają innej metody

Ostatnio zmienili taktykę, podrabiając albo witryny, albo tożsamości. Niektórzy sprytnie pomyśleli, że "powrót do korzeni" może sprawić, że trafią na takie osoby, które nie pamiętają już, że to w załączniku może kryć się podstęp. Niby jest to oczywiste, ale chwila nieuwagi, zamieszanie w pracy, zwykłe "ach no tak, nie pomyślałem" i nieszczęście gotowe.