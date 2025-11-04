Największa pełnia Księżyca w 2025 r. Będzie spektakularnie

Ładowanie...

Sekretem listopadowej pełni jest jedno magiczne słowo: perygeum. Orbita Księżyca wokół Ziemi nie jest idealnym kołem, lecz elipsą. Oznacza to, że Srebrny Glob w swojej wędrówce raz znajduje się dalej od nas (w punkcie zwanym apogeum), a raz ekstremalnie blisko (właśnie w perygeum).

I właśnie 5 listopada 2025 r. Księżyc znajdzie się w najbliższym punkcie swojej orbity w całym roku, osiągając dystans zaledwie 356 tys. km od Ziemi (apogeum wynosi 405 tys. km więc różnica jest znaczna). To właśnie ten minimalny dystans sprawia, że jego tarcza wyda nam się większa i będzie świecić jaśniej niż podczas jakiejkolwiek innej pełni w tym roku.

Chociaż media często szafują terminem Superksiężyc, to właśnie ta konkretna pełnia zasługuje na ten tytuł najbardziej.

Kiedy i gdzie patrzeć? Kluczowe godziny dla Polski

Ścisły moment pełni, czyli chwila, gdy Księżyc, Ziemia i Słońce znajdą się w idealnej linii (a tarcza Srebrnego Globu będzie oświetlona w 100 proc.), nastąpi w Polsce 5 listopada 2025 roku o godzinie 14:29 czasu środkowoeuropejskiego (CET).

Oczywiście, o tej porze Księżyc będzie jeszcze schowany głęboko pod horyzontem. Ale spokojnie, nic straconego. Najlepszy spektakl rozpocznie się kilka godzin później, tuż po zachodzie Słońca. Dla Warszawy wschód Księżyca nastąpi około godziny 16:15. W innych rejonach Polski te godziny mogą się różnić o kilka-kilkanaście minut, ale zasada jest ta sama: szukajcie go tuż po zmroku na wschodnim lub północno-wschodnim horyzoncie.

Księży powinien pojawić się na niebie gdy niebo skąpane jeszcze będzie promieniami Słońca ukrytego za horyzontem. Po godz. 17 zrobi się już całkowicie ciemno, a Księżyc będzie widoczny na niebie w pełnej krasie.

Wielka iluzja czy prawdziwy gigant?

Czy Księżyc naprawdę będzie wyglądał jak gigantyczna kula na niebie? I tak, i nie. Astronomowie studzą nieco emocje: różnica w postrzeganej wielkości tarczy między najbliższym perygeum a standardową pełnią jest trudna do uchwycenia gołym okiem, gdy Księżyc wisi wysoko na niebie.

Ale jest pewien trik, który zwala z nóg. Największe wrażenie nasz satelita robi tuż przy horyzoncie, zaraz po swoim wschodzie (czyli ok. 16:15-16:30). Działa wtedy potężna iluzja księżycowa. Iluzja księżyca to zjawisko optyczne, w którym Księżyc widoczny nisko nad horyzontem wydaje się większy niż w rzeczywistości. Jest to spowodowane tym, że mózg porównuje go z otaczającymi obiektami na ziemi, takimi jak drzewa czy budynki.

W przyszłym roku, 31 maja, sytuacja się odwróci. Pełnia zbiegnie się z apogeum, najdalszym punktem orbity. Księżyc będzie wtedy nazywany "mikroksiężycem" i wyda się nam aż o 14 proc. mniejszy niż gigant, który zobaczymy 5 listopada. Ta różnica będzie już wyraźnie zauważalna, szczególnie na fotografiach. Tak więc w środę szykujcie się na najlepszą w tym roku okazję, by poczuć kosmiczną bliskość naszego satelity.

Bogdan Stech 04.11.2025 13:26

