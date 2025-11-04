"Rynek telefonów stał się nudny" - mówi szef OPPO. Ma pomysł, jak go rozruszać

Ładowanie...

Globalna premiera serii Oppo Find X9 w Barcelonie była jasnym sygnałem powrotu firmy do bezpośredniej rywalizacji na najwyższym szczeblu rynku europejskich smartfonów. Po prezentacji nowych urządzeń z nowatorskimi funkcjami fotograficznymi i bardzo pojemnymi bateriami mieliśmy okazję wziąć udział w specjalnej sesji pytań i odpowiedzi. Postanowiliśmy zapytać, jaka strategia kryje się za tym odważnym ruchem i jak firma zamierza mierzyć się z gigantami, takimi jak Samsung i Apple, na Starym Kontynencie.

W spotkaniu udział wzięło dwóch kluczowych menedżerów, którzy odpowiadają za kształtowanie pozycji marki w Europie. Pierwszym z nich, Elvis Joe - CEO Oppo Europe - nadzoruje całościową, długoterminową strategię firmy w całym regionie. Jego wypowiedzi dotyczyły ogólnego pozycjonowania marki i jej ambicji w segmencie premium. Towarzyszył mu Kevin Cho, CEO Oppo Spain, gospodarz wydarzenia i osoba odpowiedzialna za codzienne operacje na rynku hiszpańskim.

Rozmowa szybko zeszła na kluczowe tematy strategiczne. Byliśmy ciekawi nie tylko powodów mocniejszego wejścia do Europy po okresie względnej ciszy, ale także planów firmy dotyczących pozycjonowania marki premium oraz fundamentalnej roli, jaką w przyszłości smartfonów - i samego Oppo - ma odegrać sztuczna inteligencja.

1. Wielki powrót i strategia dla Europy

Dostarczaliście niezłe produkty, ale mieliście pewną przerwę w Europie, szczególnie w segmencie flagowców. Dlaczego wracacie na rynek tak mocno właśnie teraz z serią Find X9 i dlaczego na miejsce globalnej premiery wybraliście Hiszpanię?

Elvis Joe (CEO Oppo Europe): Przede wszystkim rynek europejski jest jednym z najważniejszych strategicznych rynków dla zagranicznej działalności Oppo. W ostatnim czasie przemyśleliśmy na nowo naszą strategię w Europie. Najważniejszy wniosek jest taki, że Oppo skupi się w Europie na dwóch kluczowych obszarach: dotarciu do młodych użytkowników i dalszym rozwoju naszej ścieżki innowacji w dziedzinie fotografii mobilnej. Hiszpania, jako jeden z naszych priorytetowych rynków w Europie, była naturalnym wyborem na miejsce tej ważnej premiery.

W takim razie, co rynek europejski oferuje Oppo? To trudny, nasycony i konkurencyjny rynek z bardzo wymagającymi konsumentami.

Elvis Joe: To świetne pytanie, które dotyka sedna naszej strategii. Po pierwsze, patrząc na cały rynek zagraniczny, uważamy, że Oppo ma największy potencjał wzrostu właśnie w Europie. Potencjał rynkowy tutaj jest bardzo duży, a nasz obecny udział jest daleki od naszego celu strategicznego. Widzimy tu ogromną przestrzeń do rozwoju.

Po drugie, Europa jest najlepszym i najbardziej wpływowym na świecie rynkiem dla telefonów z najwyższej półki. Rdzeniem przyszłej strategii rozwoju Oppo jest przekształcenie marki w markę o silnym charakterze premium. Dlatego musimy aktywnie uczestniczyć w europejskiej konkurencji, mierzyć się z najlepszymi i udowadniać wartość naszych produktów.

Po trzecie, tak jak pan zauważył, europejscy użytkownicy są bardzo wybredni i świadomi, jeśli chodzi o doświadczenia z produktem. Wejście na ten rynek i sprostanie wysokim wymaganiom konsumentów będzie nas z kolei motywować do ciągłego ulepszania naszych produktów, oprogramowania i usług. To dla nas cenne źródło informacji zwrotnej.

Jak w takim razie będziecie pozycjonować markę w praktyce? Nowy Find X9 Pro to ewidentnie produkt premium z wysoką ceną (5499 zł w Polsce), ale duża część wolumenu sprzedaży w Europie nadal przypada na średnią i niższą półkę cenową.

Kevin Cho (CEO Oppo Spain): Naszym celem jest zapewnienie europejskim konsumentom pełnego portfolio produktów w całym segmencie cenowym, od urządzeń bardziej przystępnych, zaczynających się od 349 zł aż po flagowce klasy premium w cenie około 5499 zł. Jeśli chodzi o pozycjonowanie, dostrzegamy, że rynek smartfonów staje się coraz bardziej jednorodny i, szczerze mówiąc, nieco nudny. Panuje duża powtarzalność. Rynek wręcz krzyczy o sensowną alternatywę.

Zdajemy sobie jednak sprawę, że na rynku jest wiele marek i wiele alternatyw, więc nie możemy być po prostu kolejną alternatywą. Musimy być alternatywą, która wyróżnia się podejściem – chcemy współprojektować i współtworzyć produkty razem z naszymi konsumentami, słuchając ich potrzeb i opinii. Dzięki temu, wraz z dynamicznym rozwojem AI i nowych technologii, możemy tworzyć produkty, które są naprawdę dopasowane do specyficznych oczekiwań europejskiego konsumenta.

2. Strategia lokalna i partnerstwa

Jak ta ogólna, europejska strategia przekłada się na konkretne działania na poziomie lokalnym, na przykład w Hiszpanii?

Kevin Cho: Dla mnie absolutnie najważniejsza jest lokalizacja. Lokalizacja na każdym możliwym poziomie. Po pierwsze: koncentracja na użytkownikach – chcemy współtworzyć produkty, stosując podejście user-centric. Po drugie: kanały sprzedaży – naszym celem jest tworzenie unikalnych propozycji wartości we współpracy z partnerami handlowymi, aby skutecznie dotrzeć do poszczególnych grup konsumentów. I co najważniejsze, po trzecie: budowanie lokalnego zespołu. Jak mogliście zauważyć przez ostatnie 6 miesięcy, mamy kluczowe stanowiska, aż po pierwszą linię frontu, obsadzone przez lokalny personel, który doskonale rozumie lokalną kulturę, mentalność i może komunikować się bezpośrednio z konsumentami w ich języku. Chcemy być marką postrzeganą jako prawdziwie lokalna i godna zaufania.

Jak ważne w tej strategii są wasze relacje z dużymi operatorami telekomunikacyjnymi?

Kevin Cho: Absolutnie kluczowe. Dla przykładu, współpracujemy ze wszystkimi głównymi operatorami telekomunikacyjnymi. I będziemy nadal zacieśniać te strategiczne partnerstwa z każdym z nich, nie tylko na poziomie hiszpańskim, ale także w wymiarze ogólnoeuropejskim. Operatorzy to dla nas fundamentalny kanał dotarcia do klienta.=

Co jest ważniejsze dla przyciągnięcia klientów w segmencie premium: partnerstwa technologiczne, takie jak te z Google (AI), MediaTek (procesory) i Hasselblad (aparaty), czy duże, głośne partnerstwa marketingowe, jak na przykład to z UEFA?

Elvis Joe: Dla każdej firmy technologicznej, w tym dla Oppo, absolutnie najważniejszy jest sam produkt. Nasza logika działania zawsze brzmi: kim są twoi kluczowi użytkownicy docelowi i jaką unikalną, zróżnicowaną wartość możesz im zaoferować? A wszystko to musi być dostarczone przez nasz dział badań i rozwoju (R&D) oraz finalnie przez nasze produkty. To jest warunek wstępny dla wszystkich innych działań. Powodem, dla którego jesteśmy tak pewni siebie, wchodząc ponownie mocniej na rynek europejski, jest to, że jesteśmy pewni jakości i innowacyjności naszych produktów, takich jak seria Find X9. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że musimy też lepiej radzić sobie w obszarach marketingu, sprzedaży i obsługi detalicznej, aby skutecznie komunikować prawdziwą wartość naszych produktów europejskim konsumentom.

3. Przyszłość smartfona i rola AI

Wielu ekspertów i producentów stawia na "następną wielką rzecz" po smartfonie, wskazując na przykład na zaawansowane urządzenia ubieralne czy okulary AR. Co daje wam pewność, że smartfon pozostanie centralnym urządzeniem w naszym cyfrowym życiu i nie zostanie wchłonięty lub zastąpiony przez inne formaty?

Kevin Cho: Myślę, że przez ostatnią dekadę firmy produkujące smartfony intensywnie próbowały znaleźć następcę dla tego formatu. Widzieliśmy wiele prób – zaawansowane urządzenia ubieralne, inteligentne zegarki, słuchawki TWS z funkcjami AI, rozwój płatności mobilnych i tak dalej. Ale myślę, że do dziś nadal głęboko wierzymy, że urządzenia mobilne, w formie zbliżonej do smartfona, są obecnie najlepszą bramą, najlepszym pojazdem, który zapewnia konsumentowi kompleksowe i satysfakcjonujące wrażenia z najnowszych technologii, w tym ze sztucznej inteligencji. To oczywiście nie ogranicza nas w eksplorowaniu innych ścieżek i formatów, ale dopóki nie wyłonią się nowe, dojrzałe i powszechnie akceptowalne formy interakcji, będziemy trzymać się i rozwijać produkt mobilny, jakim jest smartfon.

Jak w takim razie sztuczna inteligencja fundamentalnie zmieni smartfona? Czy możemy sobie wyobrazić przyszłość z "urządzeniem AI" całkowicie pozbawionym wyświetlacza? Czy Oppo wyobraża sobie przyszłość bez smartfona w obecnej formie?

Elvis Joe: To bardzo interesujące pytanie, nad którym nieustannie się zastanawiamy. Badamy, jakie zmiany AI przyniesie telefonom komórkowym. Naszym zdaniem, w dającej się przewidzieć przyszłości, uczynimy z telefonu komórkowego najsilniejszy i najbardziej wszechstronny nośnik sztucznej inteligencji. Być może jego forma będzie inna niż dzisiaj – może bardziej elastyczna, może zintegrowana z innymi przedmiotami – ale nadal będziemy mogli go nazywać telefonem komórkowym, tylko że będzie to już telefon AI.

Strategia AI Oppo obejmuje zarówno przetwarzanie AI bezpośrednio na urządzeniu, jak i wykorzystanie mocy obliczeniowej chmury. Telefon nie tylko stanie się nośnikiem interfejsu AI, ale także jej silnikiem obliczeniowym, ponieważ w przyszłości będzie dysponował ogromną mocą obliczeniową. Naszym zdaniem rozwiązanie hybrydowe, łączące te dwa podejścia, najlepiej pasuje do obecnej i przewidywalnej przyszłej formy telefonu. Stanie się on mózgiem i centralnym hubem dla wszystkich inteligentnych połączeń i interakcji w naszym życiu.

Jak duża jest ta wasza "stawka" na AI? Jakie zasoby inwestujecie w ten obszar?

Elvis Joe: Jest ogromna. Obecnie posiadamy ponad 6000 patentów bezpośrednio związanych ze sztuczną inteligencją. Naszym celem jest, aby do końca tego roku 100 milionów użytkowników na całym świecie korzystało z naszych funkcji opartych na AI. To pokazuje skalę naszego zaangażowania.

Inwestujecie mocno w AI, ale wygląda na to, że duża część tych wysiłków skupia się na rynku chińskim, gdzie macie własne rozwiązania. Jak poza Chinami wygląda wasza relacja z Google? Czy na rynku globalnym, w tym w Europie, polegacie w pełni na modelu Gemini, czy rozwijacie też jakieś własne, niezależne rozwiązania AI?

Kevin Cho: Rzeczywiście, mamy oddzielny ekosystem i strategię integracji AI w Chinach oraz na rynku globalnym. Poza rynkiem chińskim nasza strategia opiera się głównie na ścisłej współpracy z Google i wykorzystaniu modelu Gemini. Jak mogliście dzisiaj zobaczyć podczas prezentacji Find X9 Pro, Gemini jest głęboko osadzone w całym naszym systemie ColorOS 16 – od funkcji wbudowanych w system, przez aplikacje takie jak Aparat czy Notatki, aż po dedykowaną funkcję AI Mind Space. Wszystko, co widzieliście, zostanie dostarczone na rynek europejski i globalny. Nasze zaangażowanie we współpracę z Google Gemini jest naprawdę głębokie i strategiczne.

Jednocześnie stosujemy podejście hybrydowe, szczególnie w kwestii prywatności. Na przykład, nasza funkcja AI Mind Space nie zbiera proaktywnie informacji o konsumencie. Zamiast tego prosimy użytkownika o świadome przechwycenie informacji (tekstu, obrazu, linku), które chce przechowywać, przetwarzać i zarządzać za pomocą AI. W przypadku bardziej złożonych obliczeń, które wymagają mocy chmury, współpracujemy z partnerami takimi jak Google, aby zapewnić, że dane są przetwarzane w ramach bezpiecznej prywatnej chmury obliczeniowej opartej na Google Cloud Confidential Computing. Dzięki temu użytkownik ma pewność, że jego dane są szyfrowane i ma nad nimi pełną kontrolę, a dostęp do nich jest ograniczony nawet dla samego Oppo.

Uruchamianie tych zaawansowanych modeli AI, zarówno lokalnie, jak i w chmurze, jest kosztowne. Jak wpłynie to na ceny telefonów, zwłaszcza w popularnym segmencie średnim? Czy planujecie oferować te wszystkie funkcje AI, które pokazaliście, za darmo na zawsze?

Elvis Joe: Obecnie, zgodnie z naszą pozycją jako firmy chcącej popularyzować telefony AI, wszystkie nasze funkcje AI są dostarczane użytkownikom za darmo. Co więcej, jesteśmy pierwszą marką, która wdraża najnowsze funkcje AI, takie jak te oparte na Gemini, w całej serii telefonów, a nie tylko w najdroższych modelach.

Odpowiadając na pytanie “czy na zawsze” - naprawdę trudno jest komukolwiek dzisiaj powiedzieć na zawsze. Ale to także część niespodzianki i transformacji, jaką AI przynosi całej branży technologicznej. Wielu ludzi wierzy, że AI może fundamentalnie zmienić modele biznesowe wielu sektorów, w tym rynku smartfonów. Ale to wszystko jest jeszcze w fazie badań i rozwoju. Na razie koncentrujemy się na dostarczaniu jak najlepszych doświadczeń użytkownikom. Przyszłość niesie ze sobą wiele możliwości i będziemy się do nich adaptować.

4. Rynek, regulacje i przyszłe produkty

À propos Europy – nie obawiacie się coraz bardziej restrykcyjnych regulacji? Unia Europejska coraz baczniej przygląda się chińskiej technologii, mamy RODO, nadchodzi AI Act i inne przepisy. Czy to dla was istotne ograniczenie w rozwoju?

Elvis Joe: Branża smartfonów zawsze była i będzie bardzo konkurencyjna. Każdego dnia mierzymy się z różnymi wyzwaniami – technologicznymi, rynkowymi, a także regulacyjnymi. Po ponad 10 latach działalności na rynkach międzynarodowych zgromadziliśmy jednak duże doświadczenie w radzeniu sobie z nimi. Jako firma biznesowa, najważniejsze jest dla nas to, by skupić się na dostarczaniu doskonałych produktów i usług, które spełniają oczekiwania użytkowników i są zgodne z lokalnymi przepisami. Z opinii użytkowników i badań rynkowych wynika, że nasza satysfakcja klientów i wskaźnik NPS (Net Promoter Score) są bardzo wysokie na tle branży. Jeśli użytkownicy są zadowoleni z naszych produktów, a my mamy możliwość ciągłego ich ulepszania, wierzę, że na długoterminowy wzrost Oppo w Europie nie wpłyną negatywnie inne czynniki zewnętrzne. Jesteśmy przygotowani na dostosowanie się do ewoluującego otoczenia regulacyjnego.

Na koniec, czy w związku z tak dużą inwestycją w rynek europejski i powrotem do segmentu premium, możemy spodziewać się w przyszłości premiery modeli "Ultra" poza Chinami? W przeszłości najlepsze fotograficzne modele często pozostawały ekskluzywne dla rynku chińskiego.

Elvis Joe: Dziś naszym głównym tematem jest globalna premiera serii Find X9, która sama w sobie jest potężnym krokiem naprzód. Jeśli chodzi o nasze przyszłe plany dotyczące premier produktowych, w tym potencjalnych modeli Ultra na rynku globalnym, poinformujemy o nich wszystkich w odpowiednim czasie w przyszłości. Bardzo dziękujemy za ciągłe zainteresowanie naszym portfolio. Jedno jest pewne: nasza seria Find, na czele z Find X9 i Find X9 Pro, stanie się motorem przyszłego wzrostu Oppo w Europie. Nasz plan wprowadzania nowych, innowacyjnych produktów na rynek jest bardzo stanowczy i będzie ciągły. Czekajcie na więcej informacji.

Oliwier Nytko 04.11.2025 13:09

