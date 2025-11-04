REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Media

Najważniejsza chwila w 18-letniej historii Spider’s Web. Przejmujemy Grupę NaTemat

To jedna z tych decyzji, których nie da się porównać z żadną inną. Dla mnie osobiście to najważniejszy moment w 18-letniej historii Spider’s Web.

Przemysław Pająk
Spider's Web przejmuje NaTemat
REKLAMA

Dziś – wspólnie z moim wspólnikiem i przyjacielem Jakubem Kralką – przejmujemy Grupę NaTemat. Ja obejmuję 75 proc. udziałów, Kuba - 25 proc.

REKLAMA

To decyzja, która dojrzewała długo

Rozmowy z dotychczasowymi właścicielami – Robertem Jędrzejczykiem i Tomaszem Lisem – trwały ponad 10 miesięcy. Były pełne otwartości, wzajemnego szacunku i wspólnego przekonania, że NaTemat zasługuje na nowy rozdział – silniejszy, ambitniejszy, długofalowy. Dziękuję Wam, Robercie i Tomku, za te rozmowy i za zaufanie, jakim nas obdarzyliście.

Od samego początku NaTemat był dla nas w Spider’s Web zdrową konkurencją. Rywalizowaliśmy o uwagę czytelników, klientów, ludzi do zespołu. Ale jednocześnie – mieliśmy do siebie szacunek. Dziś nasze drogi się łączą.

To nie jest tylko transakcja właścicielska. To początek budowy zupełnie nowego układu sił w świecie polskich mediów cyfrowych.

Zarówno Spider’s Web, jak i Grupa NaTemat, funkcjonują w podobnym modelu: jesteśmy niezależni, nie jesteśmy częścią wielkich holdingów, opieramy się na własnym DNA, pasji i pomysłach.Połączenie takich organizacji ma sens – nie z przymusu, ale z ambicji.

Świat mediów się zmienia – szybko, brutalnie i nieprzewidywalnie

Google przebudowuje wyszukiwarkę, social media zmieniają zasady gry, rynek reklamy konsoliduje się w rękach największych. W tej rzeczywistości potrzebujemy większej skali, lepszej koordynacji i głębszej specjalizacji.

I właśnie to chcemy osiągnąć - zbudować zdywersyfikowaną grupę wydawniczą, która będzie mogła realnie konkurować z największymi, a jednocześnie pozostać niezależna, szybka i odważna.

NaTemat, Spider’s Web i Bezprawnik (który od lat współtworzymy z Kubą Kralką) pozostaną odrębnymi markami i firmami.

Ale będziemy łączyć to, co ma sens - zaplecze technologiczne, optymalizację, reklamę programatyczną, doświadczenie w rozwoju redakcji i kontentu. Efekty tej współpracy mają być widoczne nie tylko w Excelu, ale przede wszystkim dla czytelników, użytkowników i naszych partnerów reklamowych.

Dziękuję Kubuś za to, że idziemy w to razem. Wiem, że mamy wspólną wizję, bardzo podobne wartości i równie wysoko zawieszoną poprzeczkę.

Dziękuję też Beacie Gołubińskiej i Milenie Bryle – zarządowi Grupy NaTemat – z którymi od kilku tygodni pracujemy nad nową strategią. Wierzę, że razem możemy zbudować coś wyjątkowego – bez rewolucji, ale z odwagą.

A na koniec dziękuję najważniejszej osobie w tym wszystkim - mojej Żonie Katarzynie. Bez Ciebie to wszystko nie byłoby możliwe, Kasiu. I dzięki za 20 lat użerania się z moimi pomysłami. Tak, wiem - to trudne.

REKLAMA

To będzie droga etapów, a nie fajerwerków. Ale wiemy, dokąd zmierzamy. I właśnie dlatego jestem dziś spokojny. Ale też pełen energii i ogromnej ambicji.

To nie jest koniec żadnej z naszych historii. To początek czegoś większego.

REKLAMA
Przemysław Pająk
04.11.2025 13:53
Tagi: historia Spider's Webnatemat
Najnowsze
13:26
Największa pełnia Księżyca w 2025 r. Będzie spektakularnie
Aktualizacja: 2025-11-04T13:26:12+01:00
13:21
AWS i OpenAI ogłaszają wieloletnią współpracę. Umowa na gigantyczną kwotę
Aktualizacja: 2025-11-04T13:21:02+01:00
13:09
"Rynek telefonów stał się nudny" - mówi szef OPPO. Ma pomysł, jak go rozruszać
Aktualizacja: 2025-11-04T13:09:03+01:00
12:54
Idziesz do banku, a tam Paczkomat. Tego jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-11-04T12:54:04+01:00
12:47
PKP Intercity zapowiada bilety za 1 zł. Znowu zabraknie miejsc w pociągach
Aktualizacja: 2025-11-04T12:47:37+01:00
12:11
Elon Musk o komecie 3I/ATLAS: "To może być statek obcych"
Aktualizacja: 2025-11-04T12:11:18+01:00
11:04
W jadącą Teslę trafiło coś z kosmosu. Szyba stopiona jak laserem
Aktualizacja: 2025-11-04T11:04:57+01:00
10:29
Przeglądarka OpenAI omija pół internetu. To po co ją zrobili?
Aktualizacja: 2025-11-04T10:29:04+01:00
9:43
Nowa reklama Coca-Coli to dramat. Bardziej tandetna niż zestaw bombek z targu
Aktualizacja: 2025-11-04T09:43:16+01:00
9:31
Ubrania zasypały kontenery. Kraków znalazł sposób i ma się czym chwalić
Aktualizacja: 2025-11-04T09:31:54+01:00
8:06
Elon Musk chce zasłonić słońce satelitami. Eksperci pukają się w czoło
Aktualizacja: 2025-11-04T08:06:03+01:00
7:25
Apple odpalił App Store w sieci. Który mamy rok?
Aktualizacja: 2025-11-04T07:25:57+01:00
7:16
Chrome chce numer mojego paszportu. Chyba mu podam
Aktualizacja: 2025-11-04T07:16:38+01:00
6:35
Chcę to w Polsce: mają sposób, by karty działały bez sieci i zasięgu
Aktualizacja: 2025-11-04T06:35:40+01:00
6:23
Strach, przemoc, zaburzenia - czatboty niszczą dzieci. Fala pozwów
Aktualizacja: 2025-11-04T06:23:00+01:00
6:12
PKP modernizuje wagony. Petarda 200 km/h nie powala od środka
Aktualizacja: 2025-11-04T06:12:00+01:00
6:01
Recenzja Football Manager 26. Ważny wykład o życiu
Aktualizacja: 2025-11-04T06:01:00+01:00
21:46
Microsoft szczerze: blokuje nas prąd, nie moc obliczeniowa
Aktualizacja: 2025-11-03T21:46:18+01:00
21:35
Okulary Lenovo mają wiadomości i nawigację. O wiele taniej niż Meta
Aktualizacja: 2025-11-03T21:35:51+01:00
21:25
AMD nie zostawia graczy na lodzie. Tłumaczymy aferkę RDNA
Aktualizacja: 2025-11-03T21:25:48+01:00
20:11
Najtańszy MacBook w historii już zaraz. Co czeka Apple w 2026 r.
Aktualizacja: 2025-11-03T20:11:54+01:00
20:02
Dajesz 500 zł i masz dobry telefon. Honor X5C Plus ma giga baterię
Aktualizacja: 2025-11-03T20:02:11+01:00
19:48
Energylandii rośnie rywal. Zamiast małych dzieci starsi klienci
Aktualizacja: 2025-11-03T19:48:33+01:00
19:33
iPhone 18 Pro wygląda dziwnie. Apple przesadził z kolorami
Aktualizacja: 2025-11-03T19:33:38+01:00
19:00
iOS 26.1 lada moment. Oto najciekawsze zmiany i nowości w iPhone
Aktualizacja: 2025-11-03T19:00:25+01:00
18:03
Apple płaci Google za nową Siri. Steve Jobs przewraca się w grobie
Aktualizacja: 2025-11-03T18:03:00+01:00
17:53
Microsoft rozkłada ręce. Nie potrafi załatać Windowsa, my cierpimy
Aktualizacja: 2025-11-03T17:53:38+01:00
17:16
Tłumacz Google ma świetne ulepszenie. Dziwne, że dopiero teraz
Aktualizacja: 2025-11-03T17:16:41+01:00
17:05
Tu będą kształcić załogę elektrowni atomowej. Wybrano miasto
Aktualizacja: 2025-11-03T17:05:11+01:00
16:49
Polska buduje broń orbitalną. Będzie spychać ruskie satelity
Aktualizacja: 2025-11-03T16:49:25+01:00
16:05
Którego nowego iPhone’a wybrać? Czy warto dopłacić do najdroższego?
Aktualizacja: 2025-11-03T16:05:44+01:00
15:17
Najdroższy Netflix w cenie najtańszego. Mocne promo operatora
Aktualizacja: 2025-11-03T15:17:19+01:00
15:09
System widmo kaucyjny. Rząd ma dane, idzie jak po grudzie
Aktualizacja: 2025-11-03T15:09:44+01:00
14:40
Samsung Galaxy A56 jeszcze nie był tak tani. Biegnę do sklepu
Aktualizacja: 2025-11-03T14:40:25+01:00
14:32
Kalendarz na 2026? Urocze, że ludzie jeszcze je kupują
Aktualizacja: 2025-11-03T14:32:30+01:00
14:00
Musk tworzy kosmiczną tarczę dla USA. Trump w euforii
Aktualizacja: 2025-11-03T14:00:59+01:00
13:14
PKP Intercity kusi cenami. Pojedziesz za grosze - jak zdążysz
Aktualizacja: 2025-11-03T13:14:29+01:00
12:25
Biedronka montuje nowe kamery. Prześwietli cię jeszcze przed kasą
Aktualizacja: 2025-11-03T12:25:31+01:00
11:51
Boty miały przejąć biura. Wykonały 3 proc. roboty
Aktualizacja: 2025-11-03T11:51:06+01:00
11:23
Kometa 3I/ATLAS zaniepokoiła Kim Kardashian. Szef NASA ją wyjaśnił
Aktualizacja: 2025-11-03T11:23:12+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA