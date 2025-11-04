Idziesz do banku, a tam Paczkomat. Tego jeszcze nie było

Ładowanie...

Grupa InPost podjęła współpracę z BNP Paribas. Jej efektem będzie uruchomienie maszyn paczkowych w placówkach bankowych. Na szczęście nie będziesz zwracać uwagę na godziny otwarcia banku. Paczkomaty w bankach również będą dostępne 24 godziny na dobę.

REKLAMA

InPost uruchamia Paczkomaty w bankach. Tego jeszcze nie było

W całym kraju jest ponad 28 tys. Paczkomatów. Taka liczba nie byłaby możliwa bez ciągłej ekspansji i pomysłowości marki. Stawianie urządzeń za sklepami czy na osiedlach to jedno. Polska firma kurierska stosuje też nietypowe rozwiązania i implementuje Paczkomaty także w kampusach akademickich, centrach handlowych, a nawet szpitalach i lotniskach.

Teraz gigant udostępnia swoje maszyny w Centrach Klienta banku BNP Paribas. Rozwiązanie będzie dostępne w bezpiecznych Strefach 24. To specjalne całodobowe monitorowane przestrzenie w bankach, gdzie klienci mogą korzystać z bankomatów nawet w środku nocy. Na początku maszyny trafią do placówek w sześciu miastach z całego kraju: Warszawie, Krakowie, Gdyni, Białegostoku, Opolu i Kutna

Początkowo klienci banku BNP Paribas skorzystają z Paczkomatów z ośmiu placówek:

Warszawa - Al. Niepodległości 119, ul. Bora Komorowskiego 37, ul. Wrocławska 21,

Kraków ul. Bonarka 8,

Białystoku ul. Sienkiewicza 3,

Gdynia ul. Kartuska 20,

Opole Rynek 24/25,

Kutno ul. Podrzeczna 18.

Natomiast dalsza współpraca ma zostać rozszerzona o nowe lokalizacje w ciągu kilku następnych miesięcy. InPost zaznacza, że uruchomienie Paczkomatów w bankach to dalszy element strategii ulepszenia sieci out-of-home. Waldemar Brzoska, dyrektor Biura Ekspansji i Rozstawień InPostu w komunikacie dodaje, że to "naturalne uzupełnienie sieci". Tą decyzją gigant przesyłkowy chce zwiększyć wygodę odbioru przesyłek.

Idziesz do banku po gotówkę i przy okazji odbierasz paczkę

Rozwiązanie jest o tyle przemyślane, że wielu Polaków wciąż chętnie korzysta z gotówki. Cyfrowy pieniądz jest stosowany praktycznie wszędzie, ale w dalszym ciągu znajdziemy punkty sprzedaży oraz sytuacje, gdzie gotówka jest wymagana. Nie będzie zaskoczeniem też fakt, że mieszkańcy kraju nad Wisłą też chętnie zamawiają przesyłki ze sklepów internetowych. Popularność InPostu jest ogromna.

Dlatego ustawienie maszyn w całodobowych strefach, gdzie można również wypłacić (lub wpłacić) gotówkę wydaje się świetnym krokiem. Placówki są oczywiście monitorowane i zamknięte, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa korzystających. Z perspektywy InPostu to zwiększenie sieci dostawy a dla banku zwiększenie ruchu w całodobowych strefach.

REKLAMA

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 04.11.2025 12:54

Ładowanie...