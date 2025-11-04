REKLAMA
PKP Intercity zapowiada bilety za 1 zł. Znowu zabraknie miejsc w pociągach

Znamy szczegóły nowej oferty PKP Intercity na bilety za złotówkę – teraz ma być ich jednak nieco mniej.

Adam Bednarek
bilety
Ostatnie promocje PKP Intercity cieszyły się sporym zainteresowaniem, co… wywołało dużo kontrowersji. Bilety dla uczniów za złotówkę pozwoliły przewoźnikowi pobić rekord frekwencji, a z szansy na tanie podróże skorzystało w sumie blisko 135 tys. seniorów. Szczególnie wyprzedaż dla osób po 60 r.ż. rozgniewała innych pasażerów, dla których zabrakło siedzącego miejsca w pociągach.

Celem akcji było zwiększenie mobilności i zachęcenie tej grupy społecznej do skorzystania z wygodnych przejazdów pociągami narodowego przewoźnika. Była to dobra okazja, aby seniorzy mogli wybrać się w podróż do rodziny i znajomych, czy zwiedzić różne zakątki Polski – podkreślał przewoźnik.

Z jednej strony PKP Intercity cieszyło się z powodzenia akcji i już wtedy zapowiadało, że "przygotowuje kolejne promocyjne oferty sprzedaży biletów kolejowych za 1 zł". Tyle że kolejne wyprzedaże mają odbywać się na nieco zmienionych zasadach. Po fali oburzenia, że nie dla wszystkich wystarczyło miejsca, przewoźnik obiecywał, że przedsprzedaż promocyjnych ofert będzie krótsza i że wprowadzony zostanie również limit tańszych miejsc w pociągach.

Lepiej zaplanuj wyjazd Pendolino wcześniej. Albo szukaj okazji

Z okazji promocji "Pendo za zeta" dzieci, które ukończyły 4 lata, ale nie ukończyły 16 lat, będą mogły pojechać Pendolino za złotówkę. Kiedy? 10 grudnia.

Promocja obowiązuje przy przejazdach jednorazowych bez przesiadek 10 grudnia 2025 roku pociągami EIP w klasie 2 – wyjaśnia PKP Intercity w regulaminie.

Bilety w promocyjnych cenach można kupić najpóźniej 7 grudnia 2025 r. Przewoźnik w regulaminie zaznacza, że liczba miejsc w promocji jest limitowana.

Na razie biletów na 10 grudnia zamawiać jeszcze nie można, ale po ostatnich gorących wyprzedażach lepiej mieć świadomość, że coś się szykuje. I wcześniej zamówić miejscówkę. A jeśli chce się podróżować z dzieckiem, to można przygotować się na łowy biletów w promocyjnej cenie.

10 grudnia wypada w środę, więc to nie najlepszy dzień na rodzinne wyprawy. Z drugiej strony PKP Intercity zapewne celowo wybiera dzień powszechny, kiedy pasażerów zwykle jest mniej, aby zainteresowanie nie było tak duże, jak w przypadku ostatnich wyprzedaży. A być może ktoś skorzysta i frekwencja w drgnie.  

Przy okazji grudzień to urodziny Pendolino w Polsce - 14 grudnia 2014 r. odbył się pierwszy oficjalny przejazd

Huczne obchody dziesięciolecia odbyły się w ubiegłym roku, ale i teraz PKP Intercity nie zapomina o rocznicy, dając szansę młodym podróżnym na zapoznanie się z szybkim pociągiem mknącym po polskich torach.

Ciekaw jestem reakcji na nową promocję i samych efektów. Nie zdziwię się, jeśli będą głosy, że termin nie pasuje, bo środek tygodnia to nie moment, kiedy jedzie się np. nad morze z rodziną. PKP Intercity ma niełatwe zadanie, bo musi balansować pomiędzy narzekaniami na brak miejsc i tłokiem na dworcach a ofertami, z których faktycznie ktokolwiek będzie mógł skorzystać. A wszystko to przy rosnącej presji ze strony czeskich przewoźników. Czy nowe podejście pogodzi wszystkich, czy może jeszcze zatęsknimy za wyprzedażami, które obejmowały większe grupy pasażerów?

Adam Bednarek
04.11.2025 12:47
