PKP Intercity zapowiada bilety za 1 zł. Znowu zabraknie miejsc w pociągach

Ostatnie promocje PKP Intercity cieszyły się sporym zainteresowaniem, co… wywołało dużo kontrowersji. Bilety dla uczniów za złotówkę pozwoliły przewoźnikowi pobić rekord frekwencji, a z szansy na tanie podróże skorzystało w sumie blisko 135 tys. seniorów. Szczególnie wyprzedaż dla osób po 60 r.ż. rozgniewała innych pasażerów, dla których zabrakło siedzącego miejsca w pociągach.

Celem akcji było zwiększenie mobilności i zachęcenie tej grupy społecznej do skorzystania z wygodnych przejazdów pociągami narodowego przewoźnika. Była to dobra okazja, aby seniorzy mogli wybrać się w podróż do rodziny i znajomych, czy zwiedzić różne zakątki Polski – podkreślał przewoźnik.

Z jednej strony PKP Intercity cieszyło się z powodzenia akcji i już wtedy zapowiadało, że "przygotowuje kolejne promocyjne oferty sprzedaży biletów kolejowych za 1 zł". Tyle że kolejne wyprzedaże mają odbywać się na nieco zmienionych zasadach. Po fali oburzenia, że nie dla wszystkich wystarczyło miejsca, przewoźnik obiecywał, że przedsprzedaż promocyjnych ofert będzie krótsza i że wprowadzony zostanie również limit tańszych miejsc w pociągach.

Lepiej zaplanuj wyjazd Pendolino wcześniej. Albo szukaj okazji

Z okazji promocji "Pendo za zeta" dzieci, które ukończyły 4 lata, ale nie ukończyły 16 lat, będą mogły pojechać Pendolino za złotówkę. Kiedy? 10 grudnia.

Promocja obowiązuje przy przejazdach jednorazowych bez przesiadek 10 grudnia 2025 roku pociągami EIP w klasie 2 – wyjaśnia PKP Intercity w regulaminie.

Bilety w promocyjnych cenach można kupić najpóźniej 7 grudnia 2025 r. Przewoźnik w regulaminie zaznacza, że liczba miejsc w promocji jest limitowana.

Na razie biletów na 10 grudnia zamawiać jeszcze nie można, ale po ostatnich gorących wyprzedażach lepiej mieć świadomość, że coś się szykuje. I wcześniej zamówić miejscówkę. A jeśli chce się podróżować z dzieckiem, to można przygotować się na łowy biletów w promocyjnej cenie.

10 grudnia wypada w środę, więc to nie najlepszy dzień na rodzinne wyprawy. Z drugiej strony PKP Intercity zapewne celowo wybiera dzień powszechny, kiedy pasażerów zwykle jest mniej, aby zainteresowanie nie było tak duże, jak w przypadku ostatnich wyprzedaży. A być może ktoś skorzysta i frekwencja w drgnie.

Przy okazji grudzień to urodziny Pendolino w Polsce - 14 grudnia 2014 r. odbył się pierwszy oficjalny przejazd

Huczne obchody dziesięciolecia odbyły się w ubiegłym roku, ale i teraz PKP Intercity nie zapomina o rocznicy, dając szansę młodym podróżnym na zapoznanie się z szybkim pociągiem mknącym po polskich torach.

Ciekaw jestem reakcji na nową promocję i samych efektów. Nie zdziwię się, jeśli będą głosy, że termin nie pasuje, bo środek tygodnia to nie moment, kiedy jedzie się np. nad morze z rodziną. PKP Intercity ma niełatwe zadanie, bo musi balansować pomiędzy narzekaniami na brak miejsc i tłokiem na dworcach a ofertami, z których faktycznie ktokolwiek będzie mógł skorzystać. A wszystko to przy rosnącej presji ze strony czeskich przewoźników. Czy nowe podejście pogodzi wszystkich, czy może jeszcze zatęsknimy za wyprzedażami, które obejmowały większe grupy pasażerów?

04.11.2025

