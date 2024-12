Efekt Pendolino czy pendolinizacja? 10 lat szybkich pociągów w Polsce

Wątpliwości co do Pendolino było dziesięć lat temu znacznie więcej. Krytycy zwracali uwagę, że po co nam pociąg na 200 km/h, jeśli po polskich torach i tak nie da się z taką prędkością jeździć. Maszynista Jacek Pajdak, który uczył się jeździć pociągiem w 2014 r., wyjaśniał w rozmowie z „Dziennikiem Polskim”, że przecież takich maszyn nie kupuje się na rok czy dwa, a posłużą nam znacznie dłużej. I w przyszłości możliwe będzie osiąganie większych prędkości, co zresztą się stało. Choć faktycznie należało uzbroić się w cierpliwość. Na Pendolino sunące 200 km/h na trasie z Warszawy do Gdańska trzeba było czekać aż do zimowego rozkładu jazdy 2020.