Piętrowe pociągi rozgoszczą się na polskich torach. Nie tylko PKP Intercity jest nimi zainteresowane

Chociaż lokalni polscy przewoźnicy odkupują od siebie używane pojazdy – np. nie tak dawno Koleje Małopolskie ogłosiły zakup EN57 od woj. zachodniopomorskiego – to trudno sądzić, by np. Koleje Mazowieckie chciały pozbyć się swoich piętrusów i sprzedać je Koleją Dolnośląskim. Na polskich torach jest ich za mało, więc trzeba będzie rozejrzeć się zagranicą. A to nie wszystkim może się spodobać, jak w przypadku przetargu przygotowanego przez PKP Intercity.