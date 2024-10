Wchodzisz do pociągu, a tam wreszcie internet w telefonie. I nie, nie chodzi o WiFi

Jak donosi bowiem Rzeczpospolita, obecnie trwają rozmowy, które mają umożliwić wykorzystanie dostępnych masztów PKP PLK przez firmy telekomunikacyjne. Skąd PKP ma mieć swoje maszty? Otóż nie są to typowe stacje bazowe, z których my użytkownicy (pośrednio) korzystamy na co dzień do połączenia z Internetem, a maszty rozstawione w pobliżu linii kolejowych z nadajnikami wykorzystujących technologię GSM-R. To system komunikacji wykorzystywany na potrzeby kolei, który bazuje na technologii GSM i - w wielkim skrócie - zapewnia lepszą łączność w ruchu kolejowym.