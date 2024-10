Duża zmiana w PKP Intercity. W aplikacji kupisz nowy rodzaj biletów

PKP Intercity przypomina przy okazji, że pociągami można pojechać m.in. do Berlina, Monachium, Pragi, Ostawy, Bratysławy czy Budapesztu. Są też połączenia z Austrią – nocnym pociągiem EN Chopin dojedziemy nie tylko do Wiednia, ale również do Linzu czy Salzburga. Już w grudniu ruszy nowe połączenie do stolicy Czech. Doczekamy się aż czterech połączeń dziennie. Wraz z zimowym rozkładem jazdy uruchomione zostaną połączenia Gdynia-Praga przez Gdańsk, Bydgoszcz, Poznań i Wrocław. Rzecz jasna pociągi zatrzymają się również w mniejszych miejscowościach: Tczewie, Inowrocławiu, Gnieźnie, Lesznie i Kłodzku. Po stronie czeskiej przystanek zaplanowano m.in. w Pardubicach.