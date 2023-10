PKP Intercity poprawia internet w pociągach. Dlaczego w ogóle jest z nim problem?

Pociągi też są takimi klatkami Faradaya. Są zbudowane z metalu, nawet szyby są metalizowane. Żeby sygnał mógł właściwie wniknąć do szybko jadącego pociągu, to stacje bazowe musiałyby być rozmieszczone na całej długości wzdłuż torów co kilkaset metrów. To jest nierealne. W związku z tym są inne metody na dostarczenie sygnału. Jest coś takiego jak repeater sygnału. Ten repeater ma antenę na zewnątrz wagonu i zbierany przez nią sygnał przekazuje kablem do drugiej anteny wewnątrz pociągu, omijając klatkę Faradaya. I wtedy Internet w pociągu powinien normalnie działać.