PKP Intercity z RiGCZem. Spółka wprowadziła usprawnienie, na które każdy czekał

Może nie wyglądam, ale jestem fanem kolei. Jednak przy całej mojej miłości do tego środka transportu nie mogę przymykać oczu na ogrom problemów, jakie trapi polskie koleje. Kilka spółek, co do których nikt do końca nie wie, czym się zajmują, kilka aplikacji do obsługi prostych rzeczy - osobna do rozkładu, osobna do kupowania biletu, inna do zgłaszania nieprawidłowości. Dodajmy do tego wieczne remonty, w wyniku których pół kraju jest sparaliżowane, ale za to czas dojazdu po oddaniu inwestycji nie ulega zmianie. Jest jednak inny problem, który dotyka mnie za każdym razem, gdy udaję się w podróż służbową - brak zasięgu, a co za tym idzie - brak internetu.