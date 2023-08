Kolejowy absurd: remonty dla nikogo. Są perony, są kładki, są windy, ale pociągi zatrzymają się za kilka lat. O ile w ogóle

Bardzo dobrze, że te stacje będą dostosowane do potrzeb każdego pasażera. Tylko miałoby to sens, gdyby ustalono, że pociągi pojadą w przyszłym roku, góra za dwa-trzy lata. 2029 wydaje się tak odległym terminem, że zasadna jest obawa, czy nieużywane perony, sprzęty i dworce po prostu do tego czasu się nie przeterminują. Co z tego, że teraz są nowe, jeśli będą bezużyteczne przez lata. Przecież może się okazać, że w 2026 czy 2027 będzie lepszy i tańszy sposób na budowę podobnych konstrukcji. I co, wtedy rozbiórka? I kolejne odwlekanie startu pociągów, bo zastane materiały nie będą pasowały do aktualnych przepisów i ustaleń?