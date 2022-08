Nowa polska moda: burzą stare, dobre dworce, żeby wydać miliony na nowe, które będą stały puste

Jaki jest największy problem kolei? Zanim wytoczycie niekończącą się listę argumentów, uprzedzę was i powiem: dostępność. W Czechach połączeń jest dużo i są one regularne, więc przeciętny mieszkaniec wie, że jeśli uda się na dworzec, to raczej prędzej niż później dojedzie gdzie trzeba.