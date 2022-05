Nawet mnie, wiernego i ślepego fana kolei, musiało to spotkać. Pociąg spóźnił się godzinę. Po części dlatego, że maszynista (albo zarządzający ruchem) skierował maszynę na nie ten tor co trzeba. Z planowanych 20 minut zrobiło się ponad 70. Staliśmy na peronie i widzieliśmy, że pociąg, na który najprawdopodobniej czekamy, zatrzymał się, stał przez kilka minut, potem wycofał i długo go nie było.