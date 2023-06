Sprawdziłem oferty wakacyjne najpopularniejszego przewoźnika - PKP Intercity. Delikatnie mówiąc podróż nie zapowiada się wyjątkowo dobrze. Jedyne co oferuje spółka to zakup biletu na wybrane połączenia w promocji Promobilet. To pewna pula tańszych o kilkanaście procent biletów, która szybko znika, chociaż czasem zniżki są jeszcze mniejsze, bo na moim ulubionym połączeniu Warszawa - Lublin oszczędność to tylko dwa złote. Promocja nie jest wyjątkowa, nie spowoduje gigantycznych oszczędności w portfelu, a jeżeli będziemy chcieli jeździć 14 dni to Polsce, to prawdopodobnie zbankrutujemy. Bilet w jedną stronę na trasie Warszawa Gdańsk to 71 zł w drugiej klasie, a jeżeli chcemy wsiąść do pociągu Express Intercity Premium, to musimy zapłacić co najmniej 169 zł. Podróż w obie strony i już wydaliśmy prawie tyle, co w Czechach na dwa tygodnie jeżdżenia. To się nie może udać.