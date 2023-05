Praca marzeń w pociągu. Zarabiasz, jeździsz i śpisz

Testowe przejazdy potrwają od lipca do stycznia – nie cały czas, ale w formie kursów. Wynagrodzenie? Jeżeli wystarczającą zapłatą nie jest dla was zwiedzanie i spanie, to spółka daje 500 funtów. Raczej niewiele, bo to niecałe 2,6 tys. zł. Do tego dochodzi kilka darmowych przejazdów i możliwość korzystania z przechowalni bagażu przez miesiąc. Szału nie ma, ale mimo wszystko wydaje się to atrakcyjniejszą ofertą niż np. wolontariat, w którym to chętny do pomocy musi wyskoczyć z pieniędzy.