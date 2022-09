Pierwsze pociągi mają zostać wdrożone do końca lata 2023 roku. Będą kursowały do Włoch - na trasach z Wiednia i Monachium do Rzymu, Wenecji i Mediolanu. Do roku 2025 w Austrii, Niemczech, Włoszech, Szwajcarii i Holandii zostaną wdrożone 33 Nightjety nowej generacji, które zastąpią większość istniejących pociągów.