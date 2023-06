Ukarali kolej za tłok w pociągach. Tak powinno być wszędzie

Liczba pasażerów urosła, bo skasowano połączenia. "Skąd my to znamy?" – chciałoby się rzec. Holenderskiej kolei nie uszło to jednak na sucho, bo obiecywali, że będzie inaczej. Kara jest spora, ale doświadczenie PKP Intercity pokazuje, że wydane pieniądze wcale nie motywują do poprawy. Problem po prostu jest głębszy.