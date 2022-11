Niemcy będą jeździć taniej pociągami. Polacy też chcą, ale na razie mogą zapomnieć

Październik był kolejnym miesiącem, w którym przejazdy z PKP Intercity cieszyły się dużym zainteresowaniem – pociągami przewoźnika podróżowało 5,2 mln osób. Październikowa popularność kolejowych podróży była większa niż we wrześniu (ponad 4,8 mln), co w dużym stopniu jest efektem wprowadzonej na początku miesiąca puli miliona biletów w promocyjnych cenach. Od początku roku do końca października pociągami PKP Intercity podróżowało 48,8 mln pasażerów. To blisko 19,9 mln osób więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (wzrost o 68%), jak również 7,9 mln więcej (19% wzrostu) niż po pierwszych 10 miesiącach rekordowego do tej pory 2019 roku – informował przewoźnik.