Ceny energii są wysokie, więc w Polsce rosną też ceny biletów kolejowych. Niemcy z tego samego powodu je obniżają

Za 9 euro, czyli ok. 41 zł, Niemcy mogą kupić bilet miesięczny obowiązujący na wszystkich liniach lokalnych i regionalnych. W ten sposób pasażerowie są zachęcani do wyboru kolei w trudnym czasie podwyżek cen energii. Dzięki temu władze liczą na to, że Niemcy nie zrezygnują z pociągów. W Polsce obowiązuje dokładnie przeciwne myślenie.