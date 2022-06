Jak kupić bilet PKP Intercity? Nowa funkcja w aplikacji mPay

Dobra wiadomość jest przy tym taka, że ceny za bilety kupione z poziomu mPay mają być dokładnie takie same, jak przy zakupie w kasie biletowej na dworcu. Oznacza to, że kupno biletu na pociąg PKP Intercity przez internet nie będzie obarczone żadną dodatkową opłatą - czy to prowizją dla pośrednika, czy to opłatą manipulacyjną itp.