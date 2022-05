Olbrzymie zainteresowanie dynamicznymi cenami biletów świadczy o tym, że Polacy chcą podróżować pociągami. Dla łowców okazji to oczywiście kiepska wiadomość. Nowy system cen w PKP dopasowuje ceny do zainteresowania danym połączeniem. Jeśli jest małe, ceny są odpowiednio niższe. Dziś rano oznaczało to, że można było kupić miejscówkę za 20-25 zł.