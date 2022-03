Pociągi na mapie wyłączone. PKP boi się awarii.

Teraz, gdy potrzeba przede wszystkim niezawodnego działania i drożności systemów, decyzja o wyłączeniu wygodnych, ale nie niezbędnych funkcji jest jak najbardziej słuszna. Na wygodę będzie czas, gdy sytuacja w Ukrainie wróci do normy i uchodźcy wrócą do domów. Póki co ważniejsze jest jednak, by zapewnić im możliwość przejazdu w bezpieczne miejsce bez dodatkowych trudności podczas zakupu biletu.