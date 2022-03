Wielka awaria polskiej kolei. Pociągi w całym kraju nie jeżdżą lub są opóźnione

Przypomnijmy, że hakerzy zdążyli już sparaliżować kolej na Białorusi, licząc na to, że spowolnią w ten sposób poruszające się po kraju wojska rosyjskie. Czy to po prostu zwykły zbieg okoliczności, czy kolejny odwet rosyjskich hakerów – póki co możemy tylko gdybać. Ale że Lokalne Centra Sterowania oparte są na komputerowych systemach, obawa jest.