W Polsce na potęgę kradną tory. Tak PKP PLK walczy ze złodziejami

Statystyk za 2021 rok Straż Ochrony Kolei jeszcze nie udostępniła. Ale w 2020 roku doszło do 1309 zdarzeń związanych z kradzieżami, wykryto zaś 159. W 2013 było ich nieco ponad 3,5 tys., a w 2014 niecałe 3,2 tys. Sugerując się tymi danymi widać, że liczba kradzieży spada. Dalej jest ich całkiem sporo – a większość pozostaje niewykryta – ale jest to jakiś powód do optymizmu.