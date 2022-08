Będzie ciemno, zimno i smutno. Podwyżki cen energii uderzają w polskie miasta

Oprócz tego zabraknie "większości świątecznych iluminacji" na ulicach i skwerach. Nie są to więc aż tak drastyczne rozwiązania jak w Niemczech. Przypomnijmy: w niemieckich publicznych placówkach nie będzie można korzystać z ciepłej wody do mycia rąk, a korytarze służące wyłącznie do przemieszczania się nie będą ogrzewane.