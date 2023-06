Nowy rozkład PKP Intercity. Czy kolej jest gotowa na wakacje?

Co zmienia letni rozkład jazdy, wchodzący dziś w życie? PKP Intercity przygotowało 58 par pociągów do i z Trójmiasta. Pasażerowie z Warszawy będą mieć do dyspozycji 33 pary połączeń z Trójmiastem dziennie, czyli o 7 więcej niż przed wakacjami i 3 więcej, niż w analogicznym okresie przed rokiem. Mieszkańcy stolicy będą mogli skorzystać też z 28 par połączeń do Krakowa - o 3 więcej niż w ubiegłym roku - i 17 par pociągów do Katowic.