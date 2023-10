Przyszłość podróżowania po Europie. Tak wyglądają nocne wagony nowej generacji

Pierwszy raz o nowych wagonach Nightjet pisaliśmy we wrześniu ubiegłego roku, kiedy to przewoźnik zapowiedział nadchodzącą generację kuszetek. - Nasz Nightjet jest synonimem nocnych pociągów w Europie – powiedział wówczas prezes ÖBB Andreas Matthä.



Teraz możemy przyjrzeć się miejscom do spania bliżej.