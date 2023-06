W polskim pociągu się nie wyśpisz. Na dalekich trasach powiało straszną biedą

I tak z Warszawy śpiąc lub chociaż leżąc dotrzeć można do Budapesztu, Pragi, Grazu, Szklarskiej Poręby i Świnoujścia. Z głową na poduszce pokonamy trasę z Krakowa do Gdyni, Kołobrzegu, Świnoujścia, Helu czy Łeby. Do Zakopanego PKP Intercity pozwala dojechać ze Szczecina i Gdyni. Długie trasy z wagonami sypialnymi i miejscami do leżenia to również Lublin – Kołobrzeg czy Bielsko-Biała – Kołobrzeg.