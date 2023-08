Na polskim lotnisku wyśpisz się jak w domu. Właśnie postawili tam śpiulkoloty

Sen w miejscu publicznym to domena osób w kryzysie bezdomności. Cała miejska infrastruktura stara się uniemożliwić drzemki, by nie dopuścić do takiego widoku. Stąd te obrzydliwe ławki z przedziałami czy coraz powszechniejsze "opieracze" – wygodniej je montować niż ławki, bo wtedy nie ma problemu, że ktoś się na nich położy. A że przy okazji na peronie brakuje miejsca do odpoczynku? Kogo to obchodzi.