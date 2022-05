Wyspaliście się? Gratulacje, bo o dobry sen coraz trudniej

Klimatyzacja jest jednym z głównych wydatków w Singapurze - 30 proc. energii zużywanej przez gospodarstwa domowe to właśnie jej wina. W biurach i budynkach użyteczności publicznej jest to nawet 40 proc. To ogromne kwoty, które niebywale zwiększają koszty utrzymania budynków i przyczyniają się natężenia procesów globalnego ocieplenia, na punkcie którego wszyscy stają w Singapurze na baczność. A to ze względu na geografię wyspy.