Na targach Trako zobaczyłem pociąg, w którym nie będzie problemu z zasięgiem internetowym

Po raz pierwszy w Polsce grupa Siemens Mobility pokazała swój regionalny pasażerski pociąg. I to od razu z przytupem, bo Mireo wyjątkowy jest nie tylko za sprawą powłoki na oknach. To skład trzyczłonowy, ale mieści się w nim tyle samo pasażerów, co w czteroczłonowym – do 180. Konstruktorzy zmieścili na jednym wózku dwie części członu, co nie jest normalną praktyką. Zwykle na jednym wózku jest tylko jedna część, co odbija się później na braku miejsca w wagonie. Techniczne aspekty niewiele mi mówiły, ale kiedy oglądałem pociąg mijałem grupkę kolejowych fachowców, którzy zaglądali pod wagony i z podziwem komentowali pracę inżynierów. W środku faktycznie jest przestrzennie, jasno, przyjemnie i po prostu lekko.